28 Mayıs 2020 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 16:54:00
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladı
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılını kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına sevgilerini iletti.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram. pic.twitter.com/Q6lCz7CSM9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
- ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
- Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
- İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
- Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
- İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi