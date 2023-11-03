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03 Kasım 2023 Cuma 08:44:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 08:44:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev türk devletleri teşkilatı
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