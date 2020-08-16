Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor.
Ayder Yaylası yolunda mısır ikramı
Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı’na geçen Başkan Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.
Ardeşen İlçe Stadı’na iniş yapan helikopterden inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’na gitti. Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.
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