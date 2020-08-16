  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bursa'da tüm tedbirleri hiçe saydılar! Maskesiz ve mesafesiz eğlence
MSB son durumu paylaştı! Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan gemiler refakat ediyor
MSB'den TCG KEMALREİS fırkateyni açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan önemli uyarı! Elimizdeki en güçlü silahlar bunlar
Şeyh Salah teslim oldu! yüzlerce seveni uğurladı
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanettir
Bursa Şehir Hastanesi ulaşım hattı ihale aşamasına geldi
Doğu Anadolu'dan 197 ülkeye 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da!
İsviçreli tenisçi Belinda Bencic de ABD Açık'tan çekildi
"Bu sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz"
Meteoroloji bazı illerimizi sağanak yağış konusunda uyardı
AK Partili Ömer Çelik'ten Biden'ın küstah sözlerine 15 Temmuz'lu yanıt
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan canlı yayında rezil oldu
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor
Yeni dönem başladı! İkinci el oto pazarında soran çok alan yok!
Türkiye yeni NAVTEX ilan etti
Zonguldak Kilimli'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı
Adana'da sahte içki operasyonu! Tam 2 bin 180 litre...
Aşiretler de PKK ile mücadeleye katılmak istiyor!
Macron umduğunu bulamadı! Müttefikleri kayboldu
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime başlamamız lazım
Oruç Reis Akdeniz'in röntgenini çekti
16 Ağustos 2020 Pazar 11:21:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 12:13:00

Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulunuyor.

 Ayder Yaylası yolunda mısır ikramı

Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı’na geçen Başkan Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti.

Ardeşen İlçe Stadı’na iniş yapan helikopterden inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’na gitti. Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER