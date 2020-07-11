  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları yeniden başladı
Gaziantep'te 4 bin 693 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 5 Yaralı
Srebrenitsa acısının 25. yılı
AK Parti Gençlik Kollarından "Ayasofya" için şükür duası
Kamu çalışanlarına yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Almanya'da PKK itirafı
Başkan Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yıllar sonra ortaya çıktı
AK Parti ve MHP sunmuştu: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Feyzioğlu'ndan Tanrıkulu'na Wikileaks göndermesi: Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs
Bursa'da gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı
Danıştayın 'Ayasofya' kararına dünyadan destek
Beş yıllık krizi çözmek için yeni hamle: BM'den Yemen için yeni anlaşma taslağı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Japonya'dan Kuzey Kore konusunda ABD ile iş birliği vurgusu
ABD'den Fransa'ya misilleme: Fransız ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Singapur'daki genel seçimlerin galibi Başbakan Lee'nin partisi oldu
Arjantin'de insanlar üzerinde Kovid-19 aşı denemeleri yapılacak
Trump eski danışmanı Roger Stone için özel af kararnamesi imzaladı
Suriye'de İran destekli gruplara düzenlenen hava saldırısında 35 terörist öldü
Venezuela'da Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'de Kovid-19 tespit edildi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:54:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:11:00

Başkan Erdoğan Ayasofya'yı 1994'te vaat etmiş: Yeniden Müslümanların camisi olacak

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olmasının vaadini, 26 yıl önce uluslararası yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne verdiği röportajda dile getirerek, "Ayasofya Müslümanlar için yeniden cami olacak" demiş.

Türkiye'nin son günlerde gündeminden düşmeyen Ayasofya kararı açıklandı. Türk halkının beklediği 'Ayasofya Cami' olsun kararı bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararnameyi imzalayarak Ayasofya'nın ibadete açılmasına onay verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada, İslam dünyasının en köklü ve uluslararası Arapça yayın yapan Al-Mujtama Dergisi'ne bir röportaj verdi. Gazeteci Ahmed Yusuf'un ortaya çıkardığı röportajda Erdoğan, Ayasofya'nın Müslümanlar için bir gün mutlaka yeniden cami olacağını ifade ediyor.

AYASOFYA, 86 YIL SONRA ZİNCİRLERİNİ KIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karar ile ilgili olarak "Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER