"Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir"

Başkan Erdoğan: Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazına ilişkin, "1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek." dedi.

"Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. (Ayasofya) Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi.

"Ayasofya'nın esaret zinciri sökülüp atılmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Ayasofya'nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır." dedi.

Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayallerinden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.