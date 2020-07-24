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24 Temmuz 2020 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 14:01:00

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu

Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu

Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti.

Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.

Dua programına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Ayasofya Meydanı'na gelmesinin ardından camiye giriş yaptı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı. 

Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

    Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.

    Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı. 

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