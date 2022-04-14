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14 Nisan 2022 Perşembe 19:53:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 19:53:00

Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü. Görüşmede Nehammer, Ukrayna krizinin çözümü için İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefonda görüştü.

Nehammer'den İstanbul Süreci'ne destek

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci'nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden övgüyle bahsetmesi ve İstanbul Süreci'ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Başkan Erdoğan Nehammer
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