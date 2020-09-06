06 Eylül 2020 Pazar 20:08:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 20:09:00
Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü
Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
- Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı ile görüştü
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