Başkan Erdoğan "asrın felaketi"nin 1'inci yılında deprem bölgesinde olacak
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılında depremden zarar gören illeri ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinde, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, tamamlanan deprem konutlarının teslimini yapması bekleniyor.
Bu kapsamda, hafta sonu Hatay ve Gaziantep'e gidecek Erdoğan, hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerine ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.
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