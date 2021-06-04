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04 Haziran 2021 Cuma 16:12:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 16:12:00

Başkan Erdoğan askerlere seslendi: TSK'nın gücüne güç katmaya devam edeceğiz

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'tan Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor" ifadesinde bulundu.

Denizkurdu Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı olarak yürüttüğümüz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten mutluyuz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

TSK 2200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor. TSK içindeki hainlerinden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.

Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.

Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlimizi tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan tsk fetö denizkurdu tatbikatı
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