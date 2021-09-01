Şimdi Hürkuş'u yapacağız

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01 Eylül 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 09:44:00

Başkan Erdoğan: Askeri gücümüz çağın ötesinde

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Başkan Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye için adımlar atılırken, askeri gücü çağın ötesine taşıyacak altyapıyı kurduklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Ordusu işgal edilemeyen bir ülkenin toprakları işgal edilemez. Bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisi ile dolu bir ordumuz var. Bu ordu içten içe çürütülmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar sergilendi. Sınırlarımızda, semalarımızda sizlerin sesi nefesi hakim olduğunu sürece bu millete yan gözle bakmak kimsenin haddine değildir."

TAKİP EDİLEN ÜLKEYİZ

Akşam'ın haberine göre, "PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye'nin önüne sıra sıra dizilen tuzakları birer birer aşarak, asli görevlerimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adımları kararlılıkla atarak, adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri askeri gücümüzü çağın ötesine taşıyacak alt yapıyı kurmuş olmamızdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var... Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor."

TELSİZ BİLE VERMEDİLER

"Daha yeni Başbakan olmuştum, Amerika'dan İHA istemeye gittim. O zaman bize burun kıvırdılar. Biz dedik ki 'NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Terörle mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz?' Bulduğumuz alternatif tedarik kanallarının nasıl kapatıldığını, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını asla unutmayacağız. Biz bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Bize Kıbrıs'ta telsiz bile vermediler. Biz ASELSAN ile telsizimizi de yapar hale geldik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. NATO'da beraberiz ama, terör örgütlerine TIR'larla araç gereç gönderiyorlar. Hatta bazı operasyonlarla bunları ele geçirip kendi envanterimize kaydettik."

Şimdi Hürkuş'u yapacağız

Bunlar bize yetmez. Şimdi Hürkuş'umuzu da yapacağız. TSK'mızın buradaki komutanları en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A'dan Z'ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlandığımızı gayet iyi biliyor onlar. Dünyada 3 ülkenin üretebildiği AKINCI'nın teslimat törenindeydik. Tankından, topuna bomasından tüfeğine kadar dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik. Bugüne kadar darbesine kadar her yolu denediler ama başaramadılar. Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır. 15 Temmuz'u anlamayanlara niahi mesajı 2023 ile veceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek.

Teşkilatçı bir milletiz

Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılık ve askeri ile öne çıkmıştır. Doğu ve batı medeniyetleri ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Milli mücadelemizi zafer ile neticelendirip, cumhuriyeti kurduğumuzda uzun bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak zorunda kaldık, belki bilerek bıraktırıldık.

TSK artık daha güçlü

Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesi ile mezun olan teğmenlerimizle TSK artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir, daha özgüvenlidir. Teğmenlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her alanda reformları kararlılıkla sürdürürerek, savunma sanayimizin yelpazesi ve derinliğini artırıp, ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

15 Temmuz'u anlamayanlara mesaj 2023'te

Malazgirt'i, fethi, Çanakkale'yi ve İstiklal Harbi'ni, 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı inşallah 2023'le vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen o bayraklar herhalde moda fuarından çıkmadı. Oradaki her bir yıldızın temsil ettiği bayrağın bir geçmişi, tarihi, hikayesi, anlamı var. İşte bunun için aslını, neslini, tarihini, medeniyetini bilen gençler yetiştirerek maziden atiye sağlam köprüler kurmanın gayretindeyiz.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale HÜRKUŞ TSK
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