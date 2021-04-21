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21 Nisan 2021 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 22:09:00

Başkan Erdoğan, Asiltürk'ü kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Erdoğan ve Asiltürk birlikte iftar yaptı.

Etiketler : başkan erdoğan cumhurbaşkanlığı külliye Oğuzhan Asiltürk
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