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31 Ekim 2021 Pazar 20:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 20:36:00

Başkan Erdoğan: Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi kabul edilemez

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Başkan Erdoğan, "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, "Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez" dedi.

Erdoğan, "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici" şeklinde ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan g20 liderler zirvesi basın toplantısı
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