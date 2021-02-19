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19 Şubat 2021 Cuma 16:03:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 16:03:00

Başkan Erdoğan: Artık mızrak çuvala sığmıyor… Bu rezilliklerin üstü örtülemiyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7 ildeki Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizde kadınların siyasette gerçek anlamda söz sahibi olmaları, her kademede görev üstlenebilmeleri bu mücadele sürecinde gerçekleşmiştir. Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Ülkemizde yıllarca başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadılar, sokakta küçümsediler. Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Halen TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Kadınlarımızın nerede nasıl bir sıkıntısı ya da talebi varsa hepsine kulak verdik.

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Kendi partilerindeki, belediyelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor. Bu durum sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız tek bir hanım kardeşimi de bırakmayacağız. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Türkiye için hayati öneme sahip bir dönüm noktası olan 2023'ü karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Sandıklara kadınlarımız sahip çıktığında orada hiçbir eksiklik veya yanlışlık olmayacağına inanıyoruz.

NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ DÜŞTÜ

Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerin odağında hep aile yer almıştır. Kadın ailenin temelidir. TV'si ile filmi ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Tabi bunlar Türk hanımlarını tanımıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde eğitim ve kültürle bişrikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Şahitliğini yaptığımız çiftlere en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Bazıları bilinçli şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde nüfus istatistikleri yayınlandı. Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri uzunca süredir bu tehditle karşı karşıya... Bu iş teşvikle, parayla, pulla olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmemizin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.

Etiketler : başkan erdoğan kadın kolları toplantı chp
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