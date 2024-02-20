VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Gazze'de ateşkese bir kez daha veto
Van'da geçen hafta 97 düzensiz göçmen yakalandı
TEKNOFEST başvuru süresi uzatıldı
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı "kameralı can simidi"yle de aranıyor
İşgalci İsrail, Filistinlilere ait olan bir binayı yıktı
Kurum'dan gençlere müjde: 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz
20 Şubat 2024 Salı 17:10:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 17:10:00

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşılıyor

ABONE OL

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı. Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Rama, deftere şunları yazdı:

"Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor. Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti. Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ'DE İLK TOPLANTI

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.

Etiketler : Erdoğan Arnavutluk edi rama türkiye
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Gizemli kutlama!

Gizemli kutlama!
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX