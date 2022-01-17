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17 Ocak 2022 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 18:20:00

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Laç şehrinde inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninin ardından Tiran'a geçti.

Erdoğan ve Rama, Başbakanlık binasında baş başa görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

Heyetler arası görüşme sonrasında Erdoğan ve Rama anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk başkan erdoğan
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