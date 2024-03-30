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Başkan Erdoğan, Arnavutköy'de vatandaşlara hitap ediyor
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30 Mart 2024 Cumartesi 14:27:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 14:27:00

Başkan Erdoğan, Arnavutköy'de vatandaşlara hitap ediyor

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Başkan Erdoğan, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli kardeşlerimize dua ediyoruz

Bugüne kadar bize olan itimadınızı asla boşa çıkarmadık. Bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız

İBB'nin mevcut belediye başkanına sorun, Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez

Arnavutköy bugüne kadar nasıl hizmetten geri kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak

Şu anki belediye başkanı Çam ve Sakura'nın yolunu yapmadı. Onu da yine Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık

Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?

İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliği ile bir 5 yılda kaybetmeye artık takati kalmadı

İstanbul'u muradına kavuşturarak şehrimize yeniden gerçek belediyecilik dönemini anlatacağız

Belediyecilik nedir bunu biz biliriz. İnanıyorum ki yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak

Kimi insan iş yapar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, ama İBB başkanı meydanda yok. Kimisi eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk

(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz

Muhalefetin "Buraya uçak inmez" dediği, engellemeye çalıştığı ve akla hayale gelmedik iftiralar attığı İstanbul Havalimanı ülkemizin gururu haline geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'na Marmaray'a demediklerini bırakmadılar. "İsraf, ne gerek var?" dediler. Sadece insafsızca eleştirdiler

Biz muhalefete rağmen kararlı davrandık ve sabrettik. Hamdolsun tüm bu eserleri ve daha binlercesine sizlerin hizmetine sunduk

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan arnavutköy miting
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