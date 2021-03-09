Başkan Erdoğan'dan Erol Kohen'e başsağlığı mesajı

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09 Mart 2021 Salı 18:25:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 18:25:00

Başkan Erdoğan, annesi vefat eden Erol Kohen'e başsağlığı diledi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

Etiketler : başkan erdoğan İletişim Başkanlığı Erol Kohen
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