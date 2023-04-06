Anketlerde açık ara öndeyiz

Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

"MEYDANLARIN DİLİ YALAN SÖYLEMEZ"

Başkan Erdoğan, konuşmasında seçim anketlerine değindi.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dilinin yalan söylemeyeceğidir. Anketlerle ilgili olarak bize gelen raporlara göre hem cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifakı olarak açık ara öndeyiz" dedi.