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06 Nisan 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:30:00

Başkan Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında seçim anketlerine değinerek, "Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dilinin yalan söylemeyeceğidir. Anketlerle ilgili olarak bize gelen raporlara göre hem cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifakı olarak açık ara öndeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

"MEYDANLARIN DİLİ YALAN SÖYLEMEZ"

Başkan Erdoğan, konuşmasında seçim anketlerine değindi.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dilinin yalan söylemeyeceğidir. Anketlerle ilgili olarak bize gelen raporlara göre hem cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifakı olarak açık ara öndeyiz" dedi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı meydanların dili

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