Ankara-Niğde Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seyhan'da, inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve askeri güç vardır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır." ifadesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN, AÇILIŞ TÖRENİNDE ŞÖYLE KONUŞTU;

Mevcut yolda 317 kilometreyi 4 saat 14 dakikada kat edenler 2 saat 22 dakikada aynı noktaya ulaşabilecek. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak.





Döşenen fiber iletişim ağı sensörler vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlandı. Eskiden insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolla akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecek. Bu otoyol devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olmuştur.

18 YILDA 1581 KİLOMETRE

Bugünkü açılışla birlikte son 18 yılda kazandırılan otoyol mesafesi 1581 kilometreyi buldu.

Cudi dağı tünellerinin inşasını tamamladık. Ilısu barajıyla ilgili terör örgütü neler çektirmedi. Barajın yapılmasını istemediler ama biz bu barajı da bitirdik.

Seyhan'da inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

Hedefimiz 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmak.

"HÜSRANA UĞRAYACAKLAR"

Türkiye'nin boynundaki siyasi boyundurukları attık, ekonomik prangaları parçaladık. Salgın döneminde pek çok ülkenin sağlık sistemi çökerken biz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ücretsiz olarak verdik. Toplumun her kesimini destekleyerek ekonomik ve sosyal dengelerin güçlü kalmasını sağladık. Türkiye'yi rotasından çıkarmak isteyenler bir kez daha hüsrana uğrayacaktır.

SÜRÜCÜLERİ ANINDA UYARACAK

Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz hizmet sunacak Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Olay Algılama Sistemi'nin otoyol üzerinde bulunan kameralara entegre edilmesiyle, otoyolda oluşan tehlikeli kaza, ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücülere uyarılar yapılacak.

ANKARA-NİĞDE ARASI 2 SAAT 22 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşürecek otoyol, Türkiye ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Ayrıca yakıttan da tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Otoyolu akıllı yapan yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi kontrol yazılımı, aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacak ve toplanan bilgiler yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derlenecek. Bu kapsamda sistem, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörleri gerekse sürücüleri uyaracak şekilde tasarlandı.

Kurulan bu sistem kapsamında, otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısı, otoyol boyunca 500 adet trafik sensörü, 9 adet meteorolojik ölçüm istasyonu, 208 adet olay algılama kamerası, 335 adet akıllı ulaşım saha yönetim ünitesi ve 687 adet dijital ortam sunucusu kurulumu yapıldı.