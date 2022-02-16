VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan flaş Rusya açıklaması!
Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
Türkiye rüzgarı lehine çevirdi
Yeni Nesil Çevre ve Enerji Teknolojileri de TEKNOFEST'te
"Bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz"
AYM yeni üyesi görevine başladı
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı
TOKİ Başkanı Bulut'tan Odunpazarı Belediye Başkanı'nın açıklamalarına cevap
3600 ek gösterge için ilk toplantı!
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Araç sahipleri dikkat! OGS depozitoları ne olacak
"Yuvarlak masa"dan Türkiye aleyhtarı taahhüt
Her kaynaktan elektrik üretiyoruz
BBC'nin Türkiye yalanı çöktü!
"Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak"
ABD'nin kurduğu oyun elinde patladı!
"3600 ek gösterge" için kritik gün
Sağanak yağış geri dönüyor!
Gündem enflasyonla savaş!
Konutta KDV indirimi geliyor!
14 Şubat'ı sahnede kutladılar
Geri sayım
2. kez evleniyor
Göcek'te kızımı darp etti
16 Şubat 2022 Çarşamba 12:19:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 12:40:00

Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin ederek göreve başladı.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

2018 ve 2021 yılllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi.

31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Etiketler : 0
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Şükrü'yü kıskandı

Şükrü'yü kıskandı
Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av

Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av
Evleri ayırmadık

Evleri ayırmadık
Sit-com'da yol alamadık

Sit-com'da yol alamadık
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Memleketinde sahneye çıktı

Memleketinde sahneye çıktı
İlklerin kadınıyım

İlklerin kadınıyım
Keşke o an dilim kopsaydı

Keşke o an dilim kopsaydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER