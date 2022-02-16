Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin ederek göreve başladı.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

2018 ve 2021 yılllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi.

31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi