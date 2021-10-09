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09 Ekim 2021 Cumartesi 19:39:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 19:39:00

Başkan Erdoğan: Amacımız yüz yüze eğitimi devam ettirmek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Toplamda 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesini sağlayacak camimizin bünyesinde 1578 metrekarelik Türk-İslam sanatları merkezi ve 500 kişilik konferans salonu da bulunuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binamızda 10 stüdyo, 38 atölye, 10 derslik, 6 laboratuvar, konferans salonu ve ofisler mevcuttur. ÖSYM e-sınav merkezi de kendi alanlarında çok önemli bir ihtiyacı giderecektir.

"4 YURDUMUZUN TAMAMI OTEL KONFORUNDA İNŞA EDİLMİŞTİR"

Öğrencilerimizin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarımızı da bugün hizmete alıyoruz. 3320'si kız, 3326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir. Toplam tutarı 263 milyon lirayı bulan tüm bu eserlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Koronavirüs salgını nedeniyle son 1,5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik.

"AMACIMIZ YÜZ YÜZE EĞİTİMİ DEVAM ETMEK"

Salgının en yoğun yaşandığı dönemde biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik.

Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık.

Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetleri başarıyla sürüyor. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Başkan Erdoğan MEB Koronavirüs salgını
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