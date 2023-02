"Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Afyonkarahisar-Şuhut arası 12 dakikaya düşecek

(Afyonkarahisar-Şuhut Yolu) Vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız

Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz

Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır

Ülkemize 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle kazandırdığımız her yatırımı, her projeyi, milletimizin hanesine yazdırdığımız her başarıyı, Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı, besmelesi olarak kabul ediyoruz

