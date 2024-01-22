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22 Ocak 2024 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 15:04:00

Başkan Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü: Uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile görüştü. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuna ilişkin "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." diye konuştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

İlk Türk Astronot Gezeravcı , "Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türk astronot Gezeravcı'ya) Sen ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren ülkeler arasında yerini aldı." sözlerini söyledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan alper gezeravcı uzay
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