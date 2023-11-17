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17 Kasım 2023 Cuma 17:01:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 17:01:00

Başkan Erdoğan Almanya'ya ulaştı: Gündem Gazze

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmek üzere Bellevue Sarayı'na geçti.

Ziyareti kapsamında Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, daha sonra Şansölyelik Binası'nda Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile baş başa görüşecek.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

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Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BERLİN
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