Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü
Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 12, 2023
Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde...
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