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04 Nisan 2022 Pazartesi 18:11:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 18:11:00

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Etiketler : erdoğan almanya başbakan
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