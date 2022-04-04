Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
Görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve her düzeyde yakın iş birliğini muhafaza etmenin önemine işaret eden Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.
- Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
- TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
- Gözlerini Türkiye'ye çevirdiler!
- Emperyalistlerin sömürü hırsı yüz milyonları yerinden etti
- Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
- Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor