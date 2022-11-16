VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Dökülen her damla kana ortaksınız
Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir
Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması
"İnceledim, yalan söylüyorsun"
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Eski ABD Başkanı Trump, adaylığını açıkladı
Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor
baş ağrınız "Yeşilçay'dan" olabilir
Erkeklerde kemik erimesi daha fazla öldürüyor
Kemoterapide erken menopoza giren kadınlara öneriler
Nane sindirimi kolaylaştırır
Biden'dan Polonya'ya düşen füze açıklaması!
Polonya 4. maddeyi devreye koydu!
Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli
Kütahya'da tüp patlaması sonucu 4 kişi yaralandı
Polonya'ya düşen füzelerden sonra Rusya'dan ilk açıklama
Pentagon: Polonya'ya düşen Rus füzeleri konusunu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz
PKK saldırı emrini, Aynularab'tan verdi
Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İletişim Başkanlığından Bali'de sağlık diplomasisi paneli
Polonya'nın Ukrayna sınırına 2 adet roket düştü
AB: Ukrayna, Rusya'dan topraklarının yarısını geri aldı
Macron: Türkiye'yle çalışmayı sürdüreceğiz
Bosna Hersek ile Türkiye, kimlikle seyahate hazırlanıyor
16 Kasım 2022 Çarşamba 08:01:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 08:01:00

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Endonezya G20 Liderler Zirvesi Olaf Scholz
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Operasyonla yeni linet!

Operasyonla yeni linet!
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı
Topuklu ayakkabı şikayeti

Topuklu ayakkabı şikayeti
Düet isteği

Düet isteği
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX