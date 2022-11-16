Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. pic.twitter.com/YJ6sccZNJp— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 16, 2022
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Dökülen her damla kana ortaksınız
- Başkan Erdoğan'dan ABD'YE cevap: O iş bitmiştir
- Başkan Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması
- "İnceledim, yalan söylüyorsun"
- Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
- İletişim Başkanlığından Bali'de sağlık diplomasisi paneli