01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:50:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 22:50:00
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü
Kaynak: İHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmış, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
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