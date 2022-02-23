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23 Şubat 2022 Çarşamba 00:15:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 00:15:00

Başkan Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Batı Afrika turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslarına devam ediyor.

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış töreninden sonra Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan Almanya Steinmeier
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