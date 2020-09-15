Başkan Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutlayarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

102 yıl önce Anadolu’dan kardeş Azerbaycan’ın yardımına koşan Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycan Milli Ordusu ile omuz omuza vererek tarihi bir zafere imza attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu şanlı mücadelenin bütün şehitlerini ve kahramanlarını rahmetle ve hürmetle andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’ın, Bakü’nün kurtuluşunda görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj olduğunu vurguladı.

Dün olduğu gibi bugün de “iki devlet, tek millet” şiarıyla bütün alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman güçlü bir destekle Azerbaycan’ın yanında olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye’nin Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığını belirterek, kardeş Azerbaycan halkına selamlarını iletti.