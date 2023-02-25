Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Görüşmede, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremler gündemdeydi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. Erdoğan da deprem sonrası gösterdikleri destek için Aliyev'e teşekkürlerini iletti.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.
Erdoğan, akşamüstü saatlerinde de taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le de görüştü.
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