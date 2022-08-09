09 Ağustos 2022 Salı 22:35:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 22:35:00
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Konya'da görüştü. İki lider ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
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