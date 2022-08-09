Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.
Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra helikopterle, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'ye geçti.
Başkan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
- Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
- Başkan Erdoğan, bir çok ülkenin liderleriyle buluştu
- Kartal Cemevi başkanına saldırıda 4 kişi tutuklandı
- Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de
- İstanbul için yağışlı hava uyarısı