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21 Kasım 2022 Pazartesi 22:22:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 22:22:00

Başkan Erdoğan, Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Harekat Merkezi'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Erdoğan, Akar'dan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı, yeni talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Bakan Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, AKAR İLE GÖRÜŞTÜ

Akar daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Başkan Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar vererek Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

Etiketler : başkan erdoğan bakan akar tsk
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