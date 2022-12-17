17 Aralık 2022 Cumartesi 16:43:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 16:43:00
Başkan Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı yeni binası açılış törenine katıldı
Başkan Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.
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