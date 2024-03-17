Başkan Erdoğan, AK Parti Konya mitinginde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya Kılıçarslan Meydanı'daki mitinginde halka sesleniyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Konya'nın 31 Mart'ta da, rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çıkaracağına inanıyorum

Yasaklarla, baskılarla, zulümlerle geçen uzunca bir dönemi sona erdirdik. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik

Geçmişte elimizden kaçırdığımız fırsatların çoğunun gerisinde zayıf siyasi yönetimlerin yol açtığı boşluk vardır. Bugün de aynı oyunun peşindeler

CHP yine DEM ile gizli saklı bir işbirliği halinde. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor

Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumlarına gönlümüz razı gelmiyor. Sırf AK Parti ve Erdoğan husumetiyle siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz

(CHP'deki para sayma görüntüleri) Bu ara demet demet dolarları, Euroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?

Ayrıntılar geliyor...