Başkan Erdoğan'dan dikkat enflasyon açıklaması

Başkan Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar, Faiz sebep enflasyon neticedir, biz bu çarkı bozacağız

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti saflarında emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana seversen olayım yarin diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz. İstanbul'u sevmek demek tüm Türkiye'yi sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmekte o derece şereflidir. Bu şehre hizmet etmek demek aynı zamanda Eyüp Sultan Hz., Yuşa Hz. hizmet etmek demektir.

"BAZEN ÖFKELİ GÖRÜNÜYORSAK SEBEBİ SEVDAMIZ"

Sevgili gençler bizim gecemizi günümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. AK Parti saflarında samimiyetle mücadele eden her bir kardeşimizin de bu hissiyatta olduğunu biliyoruz. Dün Gaziantep'te bu aşkı gördük. Hamd olsun, fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük.

Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle, ezanımızla, İstiklal Marşı'mızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın sebebinde bağlılığımız bulunuyor. İşte bu nedenle Aya Sofya'nın açılması bizim için çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele, Aya Sofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı.

Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz.

Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

Bu davada kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz.

"KIZIMIZ ASİYE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

İstanbul'daki 34 bin 24 sandık için, 166 bin arkadaşımız görevli. İlçe başkanlarımız her bir üyesine ulaşacak. Her vatandaşımızın gönlünü kazanmamızı hedefleyen görüşmeler devam edecek. Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, gençlerimizin meseleleri gibi konularda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz ve bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsade ediyordu.

Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN BELEDİYELERE 'HAYVAN HAKLARI' ÇAĞRISI

Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, gençlerimizin meseleleri gibi konularda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsade ediyordu.

"FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR, BİZ BU ÇARKI BOZACAĞIZ"



Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz.

Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor.

Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Biz bu çarkı bozacağız, milleti hedefe ulaştıracağız.

"CHP, BELEDİYELERİNDE 15 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIP TERÖRLE BAĞLANTILI 45 BİN KİŞİYİ İŞE ALDI"

CHP, belediyelerinde 15 bin kişiyi işten çıkarıp terörle bağlantılı 45 bin kişiyi işe aldı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı. Belediyenin borcunu 61 milyar liraya çıkardılar. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizlerini örtmeye çalışıyorlar.

