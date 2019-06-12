Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 ve S-400 mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır." dedi. "Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık." şeklinde konuştu. Erdoğan, "Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz." dedi.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan: "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." açıklamasında bulundu...

Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır." dedi.

"Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da da, İstanbul'da da yanılmayalım, biz kaybetmedik, her iki yerde de biz kazandık." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bize verilen desteğin karşılığını hizmet, icraat olarak sunmakla mükellefiz." diyerek, "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"YPG ve PYD, PKK'nın uzantıları değil mi? Bunlara en büyük desteği veren kim? Bizim stratejik ortağımız..." dedi.

"TÜRKİYE S400 SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ALACAKTIR DEMİYORUM, ALMIŞTIR"



Erdoğan, "Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik." diyerek, "(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez." ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER



Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda olmaya devam edecektir." dedi.

"TÜRKİYE F35'LERİN SADECE MÜŞTERİSİ DEĞİL, ÜRETİM ORTAĞIDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı olduğunu söyledi.

F-35 projesine ilişkin Erdoğan, "Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz." dedi.

TERÖR KORİDORUNU FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA PARAMPARÇA EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı." diyerek, "Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır." dedi.

"ASKERLİKTE DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR REFORMU HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir." dedi.

Erdoğan, "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Önümüzdeki sıkıntıları aşmamız şart. Bugün önümüzde pek çok ciddi sorun var. Türkiye yaşadığı onca güçlüğe rağmen dimdik ayaktadır."

"Bize verilen destek sınırsız değildir, bir an önce milletin önüne somut başarılarla çıkmalıyız.Halkımız seçimlerde yüzde elliden fazla desteğiyle yanımızda yer almaya devam ediyor. Unutmayalım ki, bu sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Bize vaerilen desteğin karşılığını icraat olarak sunmak zorundayız."

"İstanbul ve Ankara'da vitrin anlamında kayıp yaşadık ama ilçe ve meclislerde seçimi kazandık."

"Seçilen başkanları doğru iş yapmazlarsa çalıştırmayız. Doğru iş yaparlarsa destekleriz.

"Milletimiz destek verdiği sürece bu kutlu yolda mücadeleyi sürdüreceğiz."

"Ülkemizin yaşadığı sıkınıtlar tesadüfi değil, aksine hepsi birbiriyle bağlantılı."

"Bizim müttefikimiz on binlerce TIR ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi."

"Hedefleri bizi iktidardan indirmek ama başaramayacaklar."

"Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez."

"Teröristlerin inlerine indik, şimdi de kaçacak delik arıyorlar."

"Biz onlarla da çalıştık. Ne yaptıklarını biliyoruz. Sivil hayata geçtikten sonra da yazıyorlar, çiziyorlar."

"Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik."

"(S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor."

"Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmemizin önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz."

"Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz."

"Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz."

"(F-35 projesi) Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz."

"Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır."

"Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı."

"Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum."