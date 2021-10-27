"CHP, HDP'ye boyun eğdi, yazık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bütçede en büyük payı eğitim almaktadır. Bu yıl sağlığa ayrılan payda da ciddi artış var.

Uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir.

Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere önemli bir yere taşıdı.

Üreticilerimizden ricam tek karış boş arazi bırakmadan tarlalarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır.

MÜJDEYİ DUYURDU: İMZALAR ATILDI

Ülkemize, yeşil iklim fonundan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında 3.6 milyar lira hibe verdik.

İktidarımızın ilk gününden itibaren rejim tartışmaları yürütüldü. Hala aynı tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanları görüyoruz.

"BU BAŞARI KENDİ KENDİNE ORTAYA ÇIKMADI"

Her halk oylamasını birincilikle tamamladık, AK Parti'nin 20 yıllık geçmişindeki bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmadı.

Türkiye'ye husumet besleyenler küresel şer çeteleriyle birlikte çalışmaktan çekinmeyen gözü dönmüşlerle karşı karşıyayız.

Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz.

"CHP İÇİN HAZİN BİR TABLO"

Onurlu bir partinin çıkıp HDP'lilere tepki göstermesi gerekiyordu. CHP için hazin bir tablo.

Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir.

Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur.

"ONURLU DURUŞUMUZ KILIÇDAROĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ"

Sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti.

Kendi partisini yönetmekten aciz, sen kimsin de Osmanlı'ya hakaret ediyorsun?

2023 inşallah Bay Kemal'in yeni bir ders alacağı yıl.

Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.