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28 Ekim 2020 Çarşamba 12:54:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:43:00

Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı: Sınırdan uzaklaşmazlarsa harekete geçeriz

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, "Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum" dedi. Erdoğan, Charlie Hebdo'nun kendisine yönelik hakaret içeren karikatürüne de sert tepki gösterdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Sözlerimin başında yol arkadaşım Markar Esayan'a rahmet diliyorum.

Hatay ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

HATAY'DA ÖNLENEN TERÖR SALDIRISI

Büyük bir felaketin önüne geçildi. DEAŞ'la gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Suriye'den ülkemize yönelik tehditler sürüyor. İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz. Suriye milli güçlerinin merkezine yönelik saldırı bölgede kalıcı barış istenmediğinin göstergesi.

YENİ HAREKAT SİNYALİ

Bu arada sözlerimin hemen başında, Hatay'a ve İskenderun'a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Ülkemize giren iki teröristin kısa sürede tespiti ve etkisiz hale getirilmesiyle büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Kahraman güvenlik güçlerimizin alınlarından öpüyorum. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile İdlib'deki ısrarlı duruşumuzun somut güvenliğe dayandığını kimse inkar edemez. Suriye sınırımız boyunca ülkemize yönelik tehditlerin artarak sürdüğünü görüyoruz. Buralardaki tüm teröristler hattın dışına çıkarılmazsa, harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının eylem arayışında olduğunu biliyoruz. Suriye'deki varlıklarını DEAŞ'la mücadeleye bağlayanların bahanesi de boştur.

Suriye halkı bölge dışından gelen güçler ile onların güdümündeki terör örgütlerinin savaşını kanıyla canıyla ödüyor. Biz buna seyirci kalamayız. Sınırlarımızın yanı başında yaşanan her hadisenin sancısını biz de hissediyoruz. Hatay'daki olan bunun son örneğidir. Suriye'ye çöreklenen güçler bu orta oyununu kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Biliyoruz ki Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü bitirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SALDIRILARIRI

Adeta ipe un serdiler. Her toplantı oturdular-toplandılar-dağıldılar şeklinde geçti.

Ermeniler saldırdı, Azeri Türkü kardeşlerim de kendilerini savunma noktasına geldiler. Süreç devam ediyor. Liderlerle görüşmelerimiz devam ediyor.

Putin ile buradaki süreci etraflıca ele aldık. Artık bu işe Kafkaslarda son verelim dedik. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle görüşmeleri yapayım ve bu işe artık tatlı bir yere bağlayalım. Heyetinizi gönderin, heyetimizle görüşmeler yapalım. Ama bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Daha önce de 5+1 kendileriyle görüştük. Samimi bir adım atacaksak atalım. Bu işi bitirmek durumundayız. Biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. İnşallah bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında kimse kusura bakmasın babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.

Siz Orta Doğu'dan Suriye'den Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz, yabancı güçler gönderiyorsunuz diyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ

Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin. Senin siyasetle alakan yok. Sende o yürek varsa benimle ilgili konuş. Siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çeviriyor. Zeka yoksunu bir adamsın. Zira airbusları satmamızı istiyorsun. Birisi stratejik bir ürün. Bunlar sadece Fransızların değil. Bundan bile haberin yok. Bu kadar zavallısın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum bu adamı iyi tanıyın.

Etiketler : AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM
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