Başkan Erdoğan'dan "erken seçim" açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır. Şöyle geriye dönük bir muhasebe yaptığımızda bu tabloyu daha net görebiliriz.

3 Kasım 2002 seçimlerinde ilk defa milletimizin huzuruna çıktı, bu ilk seçimimizdeki sloganımız "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, tek başına iş başına" olarak belirlemiştik, hamdolsun milletimiz çağrımıza cevap verdi.

Ülkenin yönetimini devraldıktan sonra bir yandan milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükler taleplerine cevap vermenin gayreti içine girdik. Yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılan mahalli idareler seçiminde belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık.

Karanlık cinayetlerden, Cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerinden meclis kürsüsünden yapılan tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı kanunları teamülleri hiçe sayarak Meclis'te cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler, biz de çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk.

ERKEN SEÇİM İÇİN SON DAKİKA MESAJI

Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktı.

İttifaklarda da yüzde 50 altına düşmedik. Şu anda muhalefet niye bu kadar çırpınıyor?

Çünkü, gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısı ile dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisna örneklerin başında geliyor.

2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak ve Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğu ile rekoru ileri taşıyacağız.

Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023'ü ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. İlginçtir hâlâ erken seçim erken seçim, ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023.