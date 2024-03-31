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Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak
31 Mart 2024 Pazar 21:22:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 21:22:00

Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak

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Başkan Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde konuşma yapacak. Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapacak.

Başkan Erdoğan, saat 21.30 sularında Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 00.30'da vatandaşlarımıza hitap edecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlarımıza hitap edecektir" ifadesini kullandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan balkon konuşması ak parti
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