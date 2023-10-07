Yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.
AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.
Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.
Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.
Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasında şunları kaydetti;
Yurt dışından gelen misafirlerle görüşmelerimizi yaptık. Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık.
Tevazudan taviz vermeyeceğiz. AK Parti mensupları tevazu ehlidir. Kibir abidesi değildir
CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur
Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedeflerle buluşturmaya çalışacak diğer yandan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz
Biz sadece 85 milyonun değil, yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz. Kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz
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