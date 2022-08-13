Başkan Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Kadeş Barış Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, daha sonra il başkanlığına geçti.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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