Başkan Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, yani biz elimizden gelen her şeyi yaparız." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesinin önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Bu her geçen gün daha da iyi bir konuma gelecek. Terör oralardan silindikçe, terör oralarda yok edildikçe inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti ile geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler." dedi.

AA