Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Kaynak: DHA
Başkan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.
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