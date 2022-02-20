Başkan Erdoğan'dan Kongo'da önemli mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, "(Demokratik Kongo'ya) 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek." dedi.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza töreninde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor."

"Güvenlik ve terörle mücadele alanlarında dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor."

"250 milyon dolar olan ticaret hacmi hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz."

100 BİN DOZ TURKOVAC

"100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek."