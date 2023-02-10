Başkan Erdoğan, Adıyaman ve Malatya'ya gidecek

Başkan Erdoğan, Adıyaman ve Malatya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Adıyaman ve Malatya'ya gidecek.

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