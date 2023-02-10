10 Şubat 2023 Cuma 11:05:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 11:05:00
Başkan Erdoğan, Adıyaman ve Malatya'ya gidecek
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Adıyaman ve Malatya'ya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Adıyaman ve Malatya'ya gidecek.
Ayrıntılar geliyor...
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