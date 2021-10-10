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10 Ekim 2021 Pazar 21:07:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 22:16:00

Başkan Erdoğan: Gençlerimizi her alanda destekliyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Adana Gençlik Buluşması” programına katıldı. Başkan Erdoğan; "Biz gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Türkiye bugün toplamda 8.5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefine önemli ölçüde yaklaşmıştır. Bundan sonra dikkatimizi ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlere seslenen Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"GENÇLERLE ARAMIZA KİMSEYİ SOKMAYIZ"

Hangi kuşaktan olursa olsun biz gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimki TEKNOFEST kuşağı. Gençlere en çok yatırım yapan biziz. Bizim gençlerimizle sık ve samimi olmamızdan rahatsız duyduklarını anlıyorum. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın.

"GENÇLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLİYORUZ"

Biz gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Türkiye bugün toplamda 8.5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefine önemli ölçüde yaklaşmıştır. Bundan sonra dikkatimizi ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğiz.

"BİZE OLAN KİN VE NEFRETLERİ SÜREKLİ ARTAN BİR KESİM VAR"

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere ve hizmete rağmen bize olan kin ve nefretleri sürekli artan bir kesim var. Aslında yapılan hizmetlerden en çok faydalananlar da onlar. Bize neden saldırıyorlar biliyor musunuz. Kemal Kılıçdaroğlu İzmirli. İstanbul'dan arabana biniyorsun, 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, daha önce 6,5, 7 saatte gidilen bu yol bugün 3,5 saate düşmüşse insan bir teşekkür etmez mi.

Gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı.

"PARİS İKLİM ANLAŞMASINI ONAYLADIK"

Bir gencin, iklim kriziyle mücadeleye ilişkin sorusuna cevap veren Erdoğan, şunları söyledi:

İklim kriziyle mücadelemiz sürüyor. Tüm dünya gerçekten iklim değişikliği noktasında büyük bir tehdidin altında. Şu anda bizim gayretlerimiz daha çok barajlarımızın sayısını artırmak ve bir de kapalı sistemlere geçmek. Paris İklim Anlaşmasını onayladık. Sizlere bırakacağımız 2053'ün Yeşil Kalkınma Projesini de ilan ettik.

"HAFTADA 1-2 GÜN BASKETBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal yaşamıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Dizi, film izleme fırsatım olmuyor. Ama haftada 1-2 gün basketbol oynamaya çalışıyorum. 5-6 kilometre yürümeye çalışıyorum. Fırsat buldukça spor yapıyorum" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan adana gençlik buluşması üniversiteli öğrenciler
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